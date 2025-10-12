Подмосковная аварийная служба совершила 272 выезда за пожароопасный период

Специалисты Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы подвели итоги работы за пожароопасный период. В основном учреждение предотвращало возгорания на торфяных массивах региона. С этой целью было совершено 272 выезда.

«Каждый выезд специалиста — это не просто сбор данных, а элемент масштабной системы предупреждения угроз. Результатом этой работы стало полное отсутствие возгораний торфа на закрепленных за нами комплексах ГТС», — отметил министр энергетики Московской области Московской области Сергей Воропанов.

Специалисты проводили мониторинг уровня грунтовых вод и влажности торфа ежедневно.

Для поддержания состояния экообъектов было обеспечено пополнение водных запасов. Из дополнительных источников с конца апреля специалисты перекачали почти пять миллионов кубометров ресурса.

Помимо контроля, уделяли внимание и подготовительной работе. До начала пожароопасного сезона был завершен ремонт 62 километров линейных и 21 — отдельно стоящего гидротехнического сооружения.

Для оперативных выездов в учреждении сформировали нештатный противопожарный отряд из 126 человек и 27 единиц техники.

Благодаря аварийной службе Подмосковья на 73 тысяч гектарах возгораний торфа не было зафиксировано. Незначительные очаги специалисты ликвидировали в кратчайшие сроки.