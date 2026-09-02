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    Подмосковная атлетка выиграла золото на Спартакиаде учащихся по гиревому спорту

    Фото: Всероссийская федерация гиревого спорта

    Представительница Московской области Юлия Карандеева из Орехово-Зуева поднялась на высшую ступень пьедестала в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по гиревому спорту. Соревнования проходили с 26 по 28 августа в Сочи, сообщили в пресс-службе регионального Министерства физической культуры и спорта.

    Спортсменка одержала победу в дисциплине «рывок» среди атлетов весовой категории свыше 58 килограммов. Всего за медали боролись 86 участников из 25 субъектов России. Программа первенства включала состязания по толчку и рывку для юношей и девушек в разных весовых категориях.

    Гиревой спорт в рамках Всероссийской спартакиады служит ключевым этапом подготовки спортивного резерва страны.

    Турнир проходил в рамках государственной программы «Спорт России».