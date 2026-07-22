Подмосковная агрофирма произвела более миллиона саженцев с начала года

В питомнике агрофирмы «Поиск», расположенном в Подмосковье, подвели производственные итоги первого полугодия. За этот период предприятие вырастило свыше миллиона экземпляров посадочного материала — от плодовых и декоративных культур до травянистых многолетников.

Особая гордость агрофирмы — экспериментальные формы растений, редко встречающиеся в массовом садоводстве. Речь идет о так называемых многосортовых деревьях, где на одном стволе уживаются сразу несколько разновидностей яблонь, а также о штамбовых версиях крыжовника, смородины и черноплодной рябины.

«Новинка, которую мы в этом году выпустили, — это облепиха, дерево-сад, когда мальчик и девочка на одном дереве», — отметил руководитель питомника Николай Сальников.

Площадь хозяйства достигает 25 гектаров, а коллектив насчитывает более сотни специалистов, среди которых агрономы с профильным высшим образованием и эксперты по фитозащите.

Ключевой принцип работы — адаптация саженцев к климату средней полосы. Руководитель питомника уточнил, что отдельные позиции выращивают на одном и том же месте на протяжении пяти-семи лет. Это позволяет давать покупателям твердую гарантию зимостойкости.

Агрофирма существует на рынке более 30 лет. Она поставляет продукцию более чем в три тысячи розничных точек по всей стране, включая федеральные магазины, а также крупные садовые центры.

Кроме того, приобрести саженцы можно непосредственно в питомнике в Жуковском или в розничном магазине-партнере «Огородник» для частных покупателей.