Сегодня 15:08 Изысканные и классические виды. Подмосковье увеличило долю производства сыров в России Андрей Воробьев: Подмосковье нарастило производство сыров в России 0 0 0 Подмосковье

Статистика

Андрей Воробьев

Рейтинги

Продукты

Каждый пятый килограмм российского сыра — из Подмосковья. Область нарастила долю производства этого продукта в стране до 20% и в ЦФО — до 37%, отметил губернатор Андрей Воробьев. В особом фокусе остается импортозамещение, причем и классических, и изысканных видов.

Сыроделие динамично развивается в Московской области. Здесь уже производят такие сорта, как Российский, Пошехонский, Гауда, плавленный, бри, дорблю, камамбера, твердый с годовым сроком созревания. «Мы активно работаем в этом направлении и удерживаем высокие позиции по различным видам продукции, включая сыр. Инфраструктура для сырного кластера, подбор резидентов, грантовая поддержка сыроваров — все это позволяет нам на протяжении трех лет оставаться лидерами по производству сыра», — подчеркнул глава Подмосковья.

В прошлом году регион изготовил 154 тысячи тонн сыра, а лишь за прошедшие пять месяцев — более 71,5 тысячи тонн.

Эту позицию мы хотим не просто удержать, но и сделать еще прочнее. Увеличивается доля подмосковного сыра в общем объеме его производства как в ЦФО, так и в целом в России. Андрей Воробьев

Он подчеркнул, что для фермеров действуют всевозможные льготные программы поддержки, которые будут и дальше развивать в Подмосковье. В числе крупных производств — «Сыровар» и Озерецкий молочный комбинат в Дмитрове, сыроварня Олега Сироты в Истре, «Сыр & Beer» в Королеве, «Хохланд Руссланд» в Раменском и многие другие.

Меры поддержки

Сыровары получают налоговые льготы, возмещение капитальных затрат и затрат на создание инженерной инфраструктуры, на покупку оборудования для маркировки.

Им выделяют льготные кредиты и займы, предоставляют землю без торгов на льготных условиях и субсидии на оборудование. Большую популярность приобретает и агротуризм. Гости могут посмотреть фермы, посетить дегустационные залы и попробовать коровье, козье, овечье молоко, разнообразные сыры. Вместе с тем по итогам начала 2024 года Подмосковье — лидер России по производству кондитерских изделий, кисломолочных продуктов, мороженого и мясных консервов. Все подробности о мерах поддержки сельхозпроизодителей доступны на инвестиционном портале Подмосковья. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».