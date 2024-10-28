Подмосковья служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч обращений за неделю

Подмосковная Служба помощи при ДТП приняла 3001 обращение за неделю. Это на 86 больше, чем неделей ранее.
Как рассказали в подмосковном Минтрансе, за неделю помощь получили более шести тысяч водителей. Из них 1236 оформили аварии в Центрах лично, еще 388 человек оформили европротоколы благодаря консультации работников горячей линии.
Попавшим в ДТП без пострадавших водителей призывают обращаться по номеру 112 и действовать по инструкции оператора.
Служба оказывает помощь круглосуточно по телефону и с 08:00 до 20:00 в стационарных центрах.
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