Подмосковья служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч обращений за неделю

Подмосковная Служба помощи при ДТП приняла 3001 обращение за неделю. Это на 86 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, за неделю помощь получили более шести тысяч водителей. Из них 1236 оформили аварии в Центрах лично, еще 388 человек оформили европротоколы благодаря консультации работников горячей линии.

Попавшим в ДТП без пострадавших водителей призывают обращаться по номеру 112 и действовать по инструкции оператора.

Служба оказывает помощь круглосуточно по телефону и с 08:00 до 20:00 в стационарных центрах.