Подмосковье запустило цифровую систему для мониторинга уборки снега

В Подмосковье запускают цифровую систему, которая будет следить за уборкой снега зимой и помогать коммунальным службам работать быстрее и точнее. Новое решение создали для того, чтобы упростить планирование и повысить эффективность зимнего содержания территорий.

«В этом году мы расширили чек-лист для МБУ, включили в него работу в системе „Яндекс.Вектор“. Учитывая прогнозы о снежной зиме, проработаем и возможность привлечения дополнительных ресурсов и бригад для бесперебойной работы. Штат сотрудников должен быть укомплектован минимум на 95% от нормы», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Система получает задания от муниципальных служб и распределяет их для более чем четырех тысяч единиц техники и восьми тысяч сотрудников. Разработанный Московской областью совместно с «Яндекс.Вектором» сервис заменяет ручное планирование: алгоритм сам анализирует маршруты машин, состояние дорог и тротуаров, а также контролирует выполнение заданий. Если водитель отклоняется от маршрута, система автоматически подает подсказку и корректирует движение.

В Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору Подмосковья объяснили, что технология уже прошла испытания летом и осенью. Тогда она помогла повысить эффективность уборки примерно на 20%, а также сократить пустые пробеги и расход топлива на 17%.