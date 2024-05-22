Подмосковье запланировало экспорт картофеля в Сербию

Поставку подмосковного картофеля в Сербию обсудили в Минсельхозпроде региона и Департаменте международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК. После подготовки коммерческих предложений страны наладят взаимодействие в этой области.
Как рассказали в министерстве, из-за дефицита картофеля Сербия заинтересована в сотрудничестве с подмосковными компаниями.
Центр агропромышленного развития региона начал переговоры с предприятиями, после чего они подготовят коммерческие предложения, а сельхозатташе в Сербии выявит потребителей и передаст им контакты компаний.