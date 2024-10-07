Подмосковье заняло 3-е место на всероссийских соревнованиях по керлингу

Представители Московской области завоевали бронзовые медали на Кубке федерации керлинга России. Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», который входит в национальный проект «Демография».

Команда в составе Александра Еремина и Анастасии Мищенко заняла третье место в категории «смешанные пары». Первую позицию в турнире занял дуэт спортсменов из Санкт-Петербурга и Новосибирска, а второе место также досталось команде из Санкт-Петербурга. Соревнования проходили по круговой системе.

Кубок федерации керлинга России среди профессионалов в дисциплине «смешанные пары» проводился с 2 по 6 октября в российской столице. В турнире участвовали восемь команд из разных регионов, включая Иркутскую область, Санкт-Петербург, Красноярский край, Московскую и Новосибирскую области.

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