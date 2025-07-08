Подмосковье заняло 2 место зачета по синхронному плаванию на спартакиаде молодежи

Сборная Подмосковья по синхронному плаванию стала серебряным призером командного зачета в финале летней спартакиады молодежи России. Регион завоевал одно золото и две бронзы.

Как рассказали в областном Минспорте, Подмосковье на соревнованиях представили 12 спортсменок. В дисциплине «соло» лучшей стала Валерия Плеханова. Бронзу в дуэте получили Анастасия Никитенко и Валерия Плеханова.

В групповых зачетах сборная также заняла третье место. В результате Подмосковье стало серебряным призером. На первом месте расположилась команда Санкт-Петербурга, а на третьем — Москвы.

Финал спартакиады по синхронному плаванию проходил с 3 по 8 июля Пензе.

Соревнования по 51 виду спорта организовали в рамках госпрограммы «Спорт России».