Подмосковье заняло 2 место зачета по синхронному плаванию на спартакиаде молодежи

Сборная Подмосковья по синхронному плаванию стала серебряным призером командного зачета в финале летней спартакиады молодежи России. Регион завоевал одно золото и две бронзы.
Как рассказали в областном Минспорте, Подмосковье на соревнованиях представили 12 спортсменок. В дисциплине «соло» лучшей стала Валерия Плеханова. Бронзу в дуэте получили Анастасия Никитенко и Валерия Плеханова.
В групповых зачетах сборная также заняла третье место. В результате Подмосковье стало серебряным призером. На первом месте расположилась команда Санкт-Петербурга, а на третьем — Москвы.
Финал спартакиады по синхронному плаванию проходил с 3 по 8 июля Пензе.
Соревнования по 51 виду спорта организовали в рамках госпрограммы «Спорт России».
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