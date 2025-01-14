Подмосковье заняло 2-е место в России по выдаче семейной ипотеки

Несколько лет подряд Подмосковье входит в топ регионов России по выдаче семейной ипотеки. По итогам 2024-го область заняла второе место по этому показателю, о чем сообщили в Мособлдуме.

«По итогам 2024 года общая сумма выданных кредитов по семейной ипотеке превысила 186,4 миллиарда рублей. Президент Владимир Путин акцентировал внимание на семейной ипотеке, по его поручению в этом году все лимиты по выдаче сняты. Это значит, что еще у большего количества семей Московской области есть возможность улучшить жилищные условия», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

С начала действия программы в Подмосковье выдали кредитов на сумму свыше 675,8 миллиарда рублей. Кредит по льготной ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома можно получить до 2030 года.

Банки, участвующие в программе, можно найти по ссылке.