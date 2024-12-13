Подмосковье заняло 2-е место в России по экспорту детских товаров

Подмосковные производители детских товаров экспортируют продукцию более чем в 50 стран. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Наши производители имеют большой экспортный потенциал. Мы находимся на втором месте в стране по объемам экспорта детских товаров», — отметила Зиновьева.

Она отметила, что основными потребителями этих товаров являются страны ближнего зарубежья, однако, среди них также есть арабские государства.

Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что добиваться успехов в этой сфере помогают меры поддержки бизнеса. По его словам, в этой сфере заняты 150 предприятий.