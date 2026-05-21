Подмосковье заняло 2-е место по количеству заявок на конкурс школьных музеев

Фото: Школьный музей «Герои неба» в образовательном центре «Лидер» в Нахабино округа Красногорск / Медиасток.рф

Подмосковье вошло в число лидеров всероссийской заявочной кампании конкурса школьных музеев, организованного российским обществом «Знание». Всего поступило 4696 заявок со всей страны, а 162 — из Московской области.

Еще один заметный участник — музей «Свет и звук» школы № 10 Реутова, где собрано более тысячи экспонатов. Коллекция включает советскую и зарубежную фототехнику, пленочные кинокамеры, радиолы, магнитофоны и прочие устройства.

В Бронницах школьный музей «Чернобыль» школы № 2 имени Н. А. Тимофеева хранит материалы о ликвидации аварии на АЭС.

Среди участников конкурса — музей лицея № 1 имени Александра Блока в Солнечногорске, где собраны экспонаты, связанные с жизнью поэта Серебряного века.

Наибольшее число заявок из Подмосковья подали в номинациях, посвященных памяти защитников Отечества и историческим экспозициям. Представители 111 школьных музеев сообщили, что проводят просветительские мероприятия, связанные с темой СВО.

Регион занял второе место в России и стал лидером Центрального федерального округа.

Конкурс школьных музеев показал высокий интерес к темам патриотизма и культурного наследия: из 4,6 тысячи заявок со всей страны 43% посвящены памяти защитников Отечества, а 23% — этнографии и краеведению. Приятно видеть, что в проекте участвуют руководители школьных музеев, педагоги и директора школ в возрасте от 18 до 89 лет.

Фонды школьных музеев по всей стране насчитывают десятки тысяч экспонатов. Многие музеи проводят виртуальные экскурсии и мультимедийные экспозиции.

В рамках конкурса уже провели 966 просветительских мероприятий, которые посетили более 20 тысяч человек.

Финал проекта и церемония награждения пройдут осенью в Москве на форуме «Память жива», организованном «Юнармией» и «Движением Первых». Участникам конкурса предоставят методическую поддержку, также они посетят встречи с ведущими музейными специалистами страны.

