Подмосковье заняло 2-е место по количеству заявок на конкурс школьных музеев

Московская область продемонстрировала впечатляющие результаты в заявочной кампании конкурса школьных музеев, организованного Обществом «Знание». Всего было подано более 4600 заявок со всей России, и Московская область заняла второе место среди всех регионов, а также первое место в Центральном федеральном округе, представив 162 заявки.

Особое внимание привлекли номинации «Лучшая экспозиция, посвященная памяти защитников Отечества» и «Лучшая историческая экспозиция». Среди представленных музеев — музей Лицея №1 им. А. Блока в Солнечногорске, музей «Чернобыль» средней школы №2 имени Н.А. Тимофеева в Бронницах и музей «Свет и звук» средней школы №10 Реутова, каждый из которых обладает уникальными экспонатами и тематикой.

Заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль отметил: «Конкурс школьных музеев показал высокий интерес к темам патриотизма и культурного наследия».

Финальные испытания и церемония награждения запланированы на октябрь в рамках форума «Память жива», который будет организован Юнармией и Движением Первых в Москве. Все участники получат методическую и экспертную поддержку, включая разработку календарно-тематических планов и методических материалов для работы музея и проведения экскурсий.