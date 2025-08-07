Подмосковье заняло 2-е место по количеству участников на конкурсе лекторов

Подмосковье заняло третье место по количеству заявок на всероссийский конкурс «Знание. Лектор 2025». В нем примут участие бойцы СВО, руководители региональных органов власти, волонтерских и патриотических организаций.

Первое место по количеству заявок на конкурс заняла Москва. Второе досталось Подмосковью, а третье — Санкт-Петербургу. Всего организаторы получили более 20 тысяч заявок.

По словам главы регионального Минэкологии Виталия Мосина, жители Подмосковья активно участвуют в конкурсе, в том числе в номинации «Экология и туризм».

«Она предназначена для тех, кто проводит лекции о снижении загрязнений воздуха, воды и почвы, сохранении ресурсов для будущего и ответственном потреблении, а также изучает ключевые маршруты внутри страны, уникальные природные места России. В прошлом сезоне в число победителей конкурса вошли двое представителей Московской области. Надеюсь, что и в нынешнем году наши участники станут лидерами», — сказал он.

Общество «Знание» также представило наставников проекта. Среди них — государственные деятели и управленцы в сферах культуры, образования и медиа. Они проведут консультации более чем для двух тысяч участников конкурса.

В числе наставников — руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, советник президента Елена Ямпольская, заместитель министра культуры Сергей Першин и другие.