Подмосковье заняло 2-е место на всероссийских соревнованиях по настольному теннису

Мужская сборная Подмосковья заняла второе место на Кубке России по настольному теннису. Спортсмены обыграли соперников из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщили в подмосковном Минспорте, в финальном поединке сборную региона обыграли соперники из Оренбургской области со счетом 1:2. Бронзовыми призерами стали Москва и Санкт-Петербург.

Подмосковье представили воспитанники тренера Руслана Степанова. Это Лев Волин, Алексей Жуков, Рамиль Мутыгуллин, Матвей Рязанцев и Василий Поляков.

Всего в соревнованиях участвовали 16 мужских и 16 женских команд.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».