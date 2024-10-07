Подмосковье заняло 2-е место на всероссийских соревнованиях по настольному теннису
Мужская сборная Подмосковья заняла второе место на Кубке России по настольному теннису. Спортсмены обыграли соперников из Москвы и Санкт-Петербурга.
Как сообщили в подмосковном Минспорте, в финальном поединке сборную региона обыграли соперники из Оренбургской области со счетом 1:2. Бронзовыми призерами стали Москва и Санкт-Петербург.
Подмосковье представили воспитанники тренера Руслана Степанова. Это Лев Волин, Алексей Жуков, Рамиль Мутыгуллин, Матвей Рязанцев и Василий Поляков.
Всего в соревнованиях участвовали 16 мужских и 16 женских команд.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Россияне ограбили гостей из Узбекистана после отказа сыграть в бильярд на деньги
Стало известно о планах Украины заминировать Курскую АЭС
Пропавшую группу туристов нашли на Камчатке
СВР сообщила о попытках Украины дестабилизировать общество в России терактами
Спортсмены из Подольска стали призерами всероссийского турнира по рукопашному бою
Россиянин зарезал знакомую в салоне сотовой связи
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте