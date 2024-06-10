Подмосковье заняло 2-е место на Спартакиаде учащихся по баскетболу

Фото: Фото – Павел Бизикин, ООО ЦСМ «Снайпер»

Подмосковные баскетболисты заняли второе место на соревнованиях в рамках летней Спартакиады учащихся. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Подопечные Мирона Лебедева переиграли команды Самарской области, Хабаровского края, Санкт-Петербурга, Калининградской области и сборную Республики Башкортостан. Уступили только Москве.

В составе подмосковной команды сыграли воспитанники СШОР Химок и Мытищ, спортшколы «Старт» из Раменского, люберецкого «Спартака», баскетбольного клуба «Лобня» и регионального училища олимпийского резерва № 3.

Индивидуальные награды турнира получили Кирилл Григорий (лучший игрок команды) и Макар Иванин (лучший игрок матча).

Турнир по баскетболу проходил с 22 февраля по 10 июня. Финальная часть соревнований состоялась в городе Салават Республики Башкортостан.

Спартакиада учащихся проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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