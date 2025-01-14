Подмосковье заняло первое место в России по производству йогурта

За 11 месяцев 2024 года в Подмосковье произвели 340,6 тысячи тонн йогурта. Регион стал лидером России по этому показателю.

В Подмосковье изготавливают 72% йогурта, представленного в Центральном федеральном округе, и 46% от общероссийского объема. Крупнейшими региональными производителями являются компании «Озерецкий молочный комбинат», «Эрманн», «Эйч энд Эн», «Коломенское» и фермерское хозяйство Олега Сироты.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что в регионе делают как натуральный йогурт, так и с различными наполнителями, обезжиренный, с хлопьями.

Продукт содержит живые культуры бактерий, которые могут помочь улучшить баланс микрофлоры кишечника. Также йогурт — источник белка, кальция, витаминов группы В. Регулярное употребление поможет поддержать иммунную систему, улучшить состояние кожи и даже снизить уровень стресса.