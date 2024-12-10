Подмосковье заняло 1-е и 3-е места на всероссийском конкурсе блогеров

Егор Ржанов и Константин Барковец из Московской области вошли в число лучших на всероссийском проекте «ТопБЛОГ». Молодые люди показали высокие результаты в номинациях «Наука и образование» и «Медиа и маркетинг». В этом сезоне в конкурсе участвовали 36 блогеров из 23 регионов России.

Проект, реализуемый в рамках программы «Россия — страна возможностей», собрал почти 15 тысяч заявок. В ходе конкурса участники выполняли медиакейсы по 12 номинациям, каждая из которых была поддержана крупными партнерами.

«Проект „ТопБЛОГ“, запущенный президентской платформой „Россия — страна возможностей“ в 2020 году, помогает профессионально развиваться перспективным авторам, укрепляющим традиционные российские ценности и создающим полезный и социально ориентированный конт», — уточнил начальник Управления Президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Егор Ржанов победил в номинации «Наука и образование». Теперь молодой человек получит возможность стать героем передачи на федеральном канале. В своей блогерской деятельности он объясняет научные факты и имеет мировой рекорд по самому длинному голосовому сообщению. Он отметил, что участие в проекте помогло ему поверить в качество создаваемого контента и выразил благодарность своей команде.

Ни один подарок от партнера не стоит тех оценок, которых был удостоен проект «Не факт». И это все было бы невозможно без нашей команды, которая ежедневно трудится над контентом! Каждый участник уникален по-своему и работает с «горящими» глазами на неиссякаемом энтузиазме, за что я их всех очень ценю!», — прокомментировал Ржанов.

Учитель и блогер Константин Барковец занял третье место в номинации «Медиа и маркетинг». Он создает креативные и юмористические видео по физике и астрономии. Константин подчеркнул, что проект дал ему мотивацию для роста и уверенность в своем пути.

Маркетолог Мария Клокова получила специальный приз в той же номинации. Она отметила, что участие в проекте помогло ей определить направление развития и поставить цели в блогерстве.

«В конкурсе „Спецноминации 2.0“ авторы проявляли себя в разных тематиках от науки и образования, спорта, культуры, путешествий и семейных ценностей до медиа, экономики, устойчивого развития и современных технологий. Несколько месяцев участники выполняли задачи, которые ставили им партнеры, проходили образовательные блоки, анализировали свою целевую аудиторию и создавали интересный контент», — отметил исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Напомним, проект «ТопБЛОГ» поддерживают крупные организации, такие как Госкорпорация «Росатом», Министерство науки и высшего образования России и другие. Финал сезона прошел в Москве с участием известных артистов и трансляцией в VK Видео.