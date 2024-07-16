Подмосковье закупило еще 2 автоцистерны для тушения лесных пожаров

Подмосковье закупило еще две автоцистерны для тушения лесных пожаров. Они оснащены системой ГЛОНАСС, которая позволяет быстро направить машину на место возгорания.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, автоцистерна — это важная машина для тушения пожаров. Они оснащены водоподающим оборудованием и обладают повышенной проходимостью.

«Имеют возможность транспортировки расчета группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением. Также автомобили забирают на борт три тысячи литров воды», — рассказал председатель комитета Евгений Агулов.

По федеральному проекту «Сохранение лесов» в этом году лесопожарные формирования региона получат еще 12 машин. Это автоцистерны, седельные тягачи и бульдозеры.

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