Подмосковье закупило 4 тысячи слуховых аппаратов для бесплатного обеспечения жителей

В этом году Московская область закупила около четырех тысяч слуховых аппаратов для бесплатного обеспечения граждан. Так, оборудование получили уже 1,5 тысячи человек. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

«Напомню, что в начале лета процесс получения мы упростили и теперь справка запрашивается автоматически из поликлиники», — сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Оформить льготу можно после консультации с врачом и получения подтверждения наличия медицинских показаний для слухопротезной помощи. Подать заявку и узнать подробную информацию можно на портале госуслуг.

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