Подмосковье заключило 37 соглашений на ПМЭФ-24. Как регион привлекает новых инвесторов

Зиновьева рассказала о новых соглашениях Подмосковья на ПМЭФ

Начиная с 2014 года Подмосковье заключило на ПМЭФ 216 соглашений, а общая сумма инвестиций составила почти два триллиона рублей. В этом году регион подписал 37 примерно на 160 миллиардов рублей, рассказала в интервью 360.ru заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

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