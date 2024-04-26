Подмосковье взяло бронзу на первенстве России по настольному теннису | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 11:07 Подмосковье взяло бронзу на первенстве России по настольному теннису Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

Читать 360 в

Сборная Подмосковья по настольному теннису заняла третье место на первенстве России. Соревнования прошли среди юношей и девушек до 16 лет.

В командных соревнованиях участвовали по 16 сборных юношей и девушек из разных регионов России. В личных зачетах свое мастерство продемонстрировали 128 человек.

Реклама

Сборная девушек Подмосковья по итогам командных соревнований завоевала бронзовую награду. Напомним, соревнования проходили с 22 по 29 апреля в Чебоксарах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. После строительства комплекса жители городского округа получили современную площадку, где можно заниматься футболом круглый год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».