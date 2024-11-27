Подмосковье выступит в финале международной премии Russian Event Awards

Почти 350 проектов из 57 регионов России, двух регионов Белоруссии и одного проекта из Южной Осетии примут участие в финале международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Финальные мероприятия состоятся 27-29 ноября в Нижнем Новгороде. Среди победителей — 14 проектов из Московской области, которые выйдут на общенациональный этап, сообщили в областном министерстве культуры и туризма.

Подмосковные проекты стали лауреатами в 11 номинациях. Среди них — Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», гала-концерт фестиваля современного танца «Город танцует в парках», фестиваль «Лажечников и Ко», форум «Кадры решают все», а также гастрономические события: Всероссийский фестиваль спаржи и КлинМайFest.

Помимо этого, отмечены культурные проекты, такие как «Ткань Озер» и Международный фестиваль театров кукол «Имени Железкина». Среди научно-популярных событий — фестивали «Серебристые облака» и «Русское слово в Коломенском кремле». В номинации сельского туризма победили гастрономический фестиваль «Царская уха» и «Лука-море!». Также отмечен проект «12 месяцев — 12 фестивалей» и Международный фестиваль караванеров Caravanex.

Напомним, Russian Event Awards присуждается за достижения в развитии событийного туризма. Цель премии — выявление успешных инициатив, их продвижение и создание площадок для обмена опытом и взаимодействия на региональном и национальном уровнях.