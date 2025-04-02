Подмосковье выступило на туристическом форуме-фестивале «Общий сбор»

Представители Министерства культуры и туризма Подмосковья приняли участие в форуме-фестивале «Общий сбор», который проходил с 28 по 29 марта в Туле. Мероприятие посвятили 110-летию Государственного российского дома народного творчества имени Поленова.

На форуме обсудили, как сделать дома культуры интересными и актуальными в современном мире, где у людей много других способов провести время. В сессии «Какой он — современный Дом культуры?» эксперты из разных регионов поделились опытом и предложили новые идеи. Подмосковье представило доклад о работе своих домов культуры и проекте «50 „умных“ ДК».

Форум открыла министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина. Также выступили представители Белгородской, Челябинской, Воронежской, Ивановской, Липецкой и Тульской областей.

В программе форума были мастер-классы, дискуссии и практические занятия. Балетмейстер ансамбля песни и пляски ВДВ Инесса Маурер провела открытый урок по хореографии. Участники также подняли вопрос развития вокального и театрального искусства, туризма и его связи с культурными площадками.