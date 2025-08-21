Подмосковье вышло в полуфинал всероссийского конкурса патриотической песни

Стали известны итоги отборочного этапа конкурса патриотической песни «Музыка Гордых». На конкурс поступило более тысячи заявок, в полуфинал прошли 100 участников из 32 регионов России, в том числе десять исполнителей из Подмосковья.

Конкурс направлен на знакомство широкой аудитории с творчеством молодых артистов и патриотическое воспитание молодежи. Экспертный совет возглавил академик, программный директор и главный редактор «Радио Гордость» Константин Терехов.

От Московской области в полуфинале выступят группа «Сарма 38» из Мытищ, Карина Богданова из Химок, Михаил Кошельков из Воскресенска, Михаил Торохов, Арсений Торохов, Артем Панин, Виктория Полинская и Николай Агафонов из Подольска, Мухамед Юмудов из Балашихи и Дарья Редина из Лыткарина.

Следующий этап конкурса состоится 31 августа в Нижнем Новгороде, где жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева оценит участников по восьми номинациям.