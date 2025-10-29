Подмосковье вышло в финал всероссийской туристической премии

Завершился конкурсный тур Всероссийской туристской премии «Маршрут года». В этом году в финал вышли 360 проектов из 59 регионов России и Республики Беларусь. По данным Министерства культуры и туризма Московской области, всего на участие в премии подали 454 проекта.

Премия «Маршрут года» ежегодно проводится как открытый конкурс, где выбирают лучшие проекты по созданию и развитию туристических маршрутов. Эти маршруты знакомят путешественников с историческими, архитектурными, духовными, природными и другими достопримечательностями страны.

Московская область в этом году представлена в финале сразу в нескольких номинациях. Среди них литературный маршрут «Летняя Встреча» из Клина, экскурсия «Город начинается с ЦАГИ» из Жуковского, музейная экскурсия «Музей истории молока и глазированного сырка» в Пушкино и другие. Победителей премии объявят в финале, который пройдет в Перми с 13 по 15 ноября.