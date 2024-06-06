Подмосковье вышло в финал чемпионата «Профессионалы» в Красноярске

Фото: Министерство образования МО

Финальный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству стартовал в Красноярске. Подмосковье на конкурсе представит студент первого курса колледжа «Энергия» Данила Макаркин. Юноша сразится с соперниками в категории «Реклама».

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, всего в турнире примут участие студенты из 12 регионов страны.

Конкурсантам в течение трех дней предстоит выполнить сложные задания, чтобы продемонстрировать жюри свой высокий профессионализм в различных категориях.

Также в рамках чемпионата проходят соревнования по компетенции «Реставрация произведений из дерева». Студент Ногинского центра информационно-технологической подготовки Денис Николаенко показал свое владение специальной техникой. Он на скорость устранил дефекты на деревянной мебели, а также восстановил резные элементы.

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