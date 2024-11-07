Подмосковье выиграло всероссийские соревнования по бобслею

Подмосковные спортсмены заняли первое место на Кубке России по бобслею. Лучший результат показали Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев.

​Как рассказали в подмосковном Минспорте, дуэт Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева показал лучший результат в заездах двоек. Они опередили Алексея Стульнева из Красноярского края и Илью Малых из Москвы, а также Кирилла Голубева и Алексея Кислицу из Краснодара.

Подмосковные спортсмены Степан Дубинко и Александр Ефимов оказались на четвертом месте.

Соревнования проходят с 1 по 7 ноября в Сочи.