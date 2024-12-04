Подмосковье выиграло серебро на международных соревнованиях по керлингу

Подмосковная спортсменка Анастасия Мищенко выиграла серебро на международных соревнованиях по керлингу в составе сборной команды. Турнир прошел с 27 ноября по 2 декабря в Муроме.

Как рассказали в региональном Минспорте, Анастасия Мищенко заняла второе место в составе сборной «Россия-2». В нее также вошли спортсменки Валерия Денисенко, Анастасия Косогор, Мария Марченкова и Алина Фахуртдинова. Победителями соревнования стала команда «Россия-1».

Всего в состязании участвовали 12 команд из Белоруссии, Турции и России.