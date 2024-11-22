Подмосковная спортсменка выиграла серебро на соревнованиях по биатлону

Подмосковная спортсменка Кристина Резцова выиграла серебро на втором этапе Кубка Содружества по биатлону. Соревнования прошли в Ханты-Мансийске 22 ноября.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, биатлонистка финишировала второй на старте 7,5 километра. Ее опередила соперница Тамара Дербушева.

В субботу, 23 ноября, состоятся соревнования в гонке преследования, а 24 ноября — массовые старты.

Кубок Содружества проведут в шесть этапов. Первый прошел в сентябре в Красноярске, а следующие состоятся в Чайковском, Демино, Сочи и Мурманске. Всего в турнирах примут участие 84 спортсмена из России и Белоруссии.