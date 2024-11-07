Подмосковье выиграло на чемпионате России по мини-футболу среди женщин

Спортсменки клуба «Зоркий» из Красногорска выиграли золотые медали на первом чемпионате России по мини-футболу среди женских команд в формате 7×7. Они обошли соперниц из Санкт-Петербурга.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, футболистки обыграли соперниц из Санкт-Петербурга со счетом 2:0. ПО итогам соревнований Виктория Силина получила звание лучшего игрока чемпионата страны. Кроме того Наталью Деребезову признали лучшей нападающей.

Всего в турнире участвовали 24 команды из 19 регионов. Матчи прошли в Сочи.