Подмосковье выиграло на чемпионате России по мини-футболу среди женщин

Спортсменки клуба «Зоркий» из Красногорска выиграли золотые медали на первом чемпионате России по мини-футболу среди женских команд в формате 7×7. Они обошли соперниц из Санкт-Петербурга.
Как рассказали в подмосковном Минспорте, футболистки обыграли соперниц из Санкт-Петербурга со счетом 2:0. ПО итогам соревнований Виктория Силина получила звание лучшего игрока чемпионата страны. Кроме того Наталью Деребезову признали лучшей нападающей.
Всего в турнире участвовали 24 команды из 19 регионов. Матчи прошли в Сочи.
Более 800 рабочих мест создали резиденты ОЭЗ «Кашира» за 5 лет
«Банановая республика». Захарова назвала главную проблему правительства Германии
Администрация Мытищ провела встречу с жителями в поликлинике № 2
Европу предупредили о проблемах с поставками газа зимой
Форум по вопросам жилищно-коммунального хозяйства пройдет в Лобне 14 ноября
Певец Данко вступил в добровольческое подразделение «БАРС-Крым»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте