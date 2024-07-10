Подмосковье выиграло еще 5 медалей всероссийских соревнований по легкой атлетике
Сборная Подмосковья выиграла пять медалей в финальный день Кубка России по легкой атлетике. Спортсмены получили одно золото, три серебра и одну бронзу.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, лучший результат на дистанции 1,5 тысячи метров показал Сергей Дубровский. Серебряные медали получили Андрей Лукин и Владимир Лысенко в стартах на 200 и на 400 метров с барьерами.
Второе место также занял Владимир Панасенков в метании копья. В этой же дисциплине бронзу получил Дмитрий Тарабин.
По итогам соревнований подмосковные атлеты получили 16 наград, среди которых три золота, восемь серебряных и пять бронзовых медалей.
В турнире участвовали более 700 спортсменов.
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