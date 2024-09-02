Подмосковье выиграло бронзу на всероссийском турнире по легкой атлетике

Фото: Парламент КБР

Подмосковная спортсменка Мария Ласицкене заняла третье место на на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Новая высота». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Мария Ласицкене взяла бронзу в прыжках в высоту с результатом 1,88 метра. Первое место заняла спортсменка из Москвы, а серебро завоевала легкоатлетка из Санкт-Петербурга. Еще одну бронзовую награду с Ласицкене разделила представительница Москвы.

Напомним, соревнования «Новая высота» прошли 31 августа в Кабардино-Балкарской Республике в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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