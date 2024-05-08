Подмосковье выиграло бронзу на турнире России по баскетболу | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 13:30 Подмосковье выиграло бронзу на турнире России по баскетболу РФБ

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Команда спортивной школы Павловского Посада завоевала бронзу всероссийских соревнований по баскетболу среди юношей до 15 лет имени Едешко. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В решающем матче за третье место представители Подмосковья обыграли команду спортивной школы олимпийского резерва № 2 «Ювента» из Тольятти со счетом 71:69. Павловский Посад лидировал на протяжении всей встречи, а победный мяч забросил защитник Егор Лясников за 0,2 секунды до финальной сирены.

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