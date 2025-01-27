Подмосковье выиграло бронзу на международных соревнованиях по вольной борьбе

Как рассказали в региональном Минспорте, Алина Шевченко одолела представительницу Узбекистана Набиру Есенбаеву в 1/8 стадии финала, а в четвертьфинале взяла верх над Гальнурой Таштанбековой из Киргизии. После этого она поборолась за выход в финал с Алиной Шаучук из Белоруссии. В схватке за третье место спортсменка победила Анастасию Парохину с Сахалина.

Соревнования проходили с 22 по 27 января в Красноярске в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». В них участвовали свыше 400 борцов из 23 стран.