Подмосковье выиграло бронзу на международных соревнованиях по вольной борьбе

Подмосковная спортсменка Алина Шевченко стала призером на международном Кубке Ивана Ярыгина по вольной борьбе. Она завоевала бронзу.
Как рассказали в региональном Минспорте, Алина Шевченко одолела представительницу Узбекистана Набиру Есенбаеву в 1/8 стадии финала, а в четвертьфинале взяла верх над Гальнурой Таштанбековой из Киргизии. После этого она поборолась за выход в финал с Алиной Шаучук из Белоруссии. В схватке за третье место спортсменка победила Анастасию Парохину с Сахалина.
Соревнования проходили с 22 по 27 января в Красноярске в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». В них участвовали свыше 400 борцов из 23 стран.
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