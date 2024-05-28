Подмосковье выиграло бронзу на международном турнире по хоккею

Фото: Полина Абрамович

Подмосковье выиграло бронзу на международном турнире по хоккею среди студенческих сборных «Студимир». Соревнования прошли с 22 по 25 мая в Казани.

Как рассказали в Минспорта Подмосковья, игре за третье место команда региона сразилась с соперниками из Москвы. Матч завершился со счетом 7:2.

В состав сборной Подмосковья вошли студенты красногорского филиала РАНХиГС, мытищинского «ПРОСВЕТ», РМАТа, клинского РГСУ и «ПССИ» из Подольска.

В соревнованиях участвовали команды из Московской, Тверской, Томской областей, а тажке Республики Татарстан, Москвы, Китайской Народной Республики и сборная России СХЛ U21.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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