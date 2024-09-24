Подмосковье выиграло бронзу на чемпионате России по мини водному поло

Команда «Штурм-2002» заняла третье место на чемпионате России по мини водному поло. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.

Спортсмены провели три победных встречи с командой Ростовской области, сборной Красноярского края и Воронежем. В четвертьфинале подмосковный «Штурм-2002» одержал победу над командой из Астраханской области.

В матче за третье место подмосковные ватерполисты обыграли сборную Санкт-Петербурга со счетом 5:3. Голами отметились Степан Барабушка, Евгений Пушкарев и Владислав Морозов.

Еще одна команда из Подмосковья — «Штурм-2002-2» — финишировала на пятом месте в турнирной таблице.

Чемпионат России по мини водному поло проходил в Туапсе в открытом 50-метровом бассейне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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