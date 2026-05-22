Подмосковье выиграло 90 медалей на чемпионате профмастерства

Продолжается итоговый межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы». Он охватывает 389 различных компетенций и проходит на площадках более чем в 25 субъектах России.

Представители региона уже выиграли 90 медалей: 30 золотых, 28 серебряных и 32 бронзовых.

«Достигнутые результаты свидетельствуют о качественной работе образовательных организаций, профессиональных наставников и самих конкурсантов, а также отражают кадровый потенциал Московской области в широком спектре профессий и специальностей», — пояснила министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.

Соревнования для подмосковной команды еще продолжаются — впереди выступления в 24 компетенциях. Следующим важным событием чемпионата станет финал, который пройдет в Нижнем Новгороде с 27 мая по 1 июня: в основной категории участники будут бороться по 12 компетенциям, при этом представители Московской области заявлены в финале по восьми из них.

Проведение чемпионата связано с задачами федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».