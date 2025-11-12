Подмосковье выиграло 8 медалей на первенстве России по настольному теннису

Команда Подмосковья выиграла восемь медалей на первенстве России по настольному теннису. Спортсмены завоевали одно золото, два серебра и пять бронз.

Как рассказали в областном Минспорта, золотую медаль выиграла Есения Широкова, которая выступила в парном разряде вместе с представительницей Свердловской области. Теннисистка также заняла второе место в одиночных соревнованиях.

Серебро в смешанном парном разряде получили Иван Иванов и Дарина Апсатарова. В этой же дисциплине в паре со спортсменкой из Москвы бронзу завоевал Матвей Рязанцев.

Третье место также заняли Василий Поляков и Иван Иванов, а также Матвей Рязанцев. Еще две бронзы в командных соревнованиях завоевали Иван Иванов, Матвей Рязанцев, Ольгерд Киселев, Карен Чопуряни и Василий Поляков. Среди юниорок на третью ступень пьедестала поднялись Дарина Апсатарова, Есения Широкова, Яна Терехова, Алина Савостикова и Ирина Козеева из Балашихи.

Соревнования прошли с 4 по 9 ноября в Москве в рамках федеральной программы «Спорт России».