Подмосковье выиграло 7 медалей на турнирах по кроссу на квадроциклах | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 18:00 Подмосковье выиграло 7 медалей на турнирах по кроссу на квадроциклах Фотограф Евгений Студитский

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Подмосковье выиграло семь медалей на чемпионате России и первенстве Федерации мотоциклетного спорта России по кроссу на квадроциклах. Сборная региона получила одно золото, два серебра и четыре бронзы.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, спортсмены региона получили шесть медалей на первенстве Федерации мотоциклетного спорта России. Золото получил Матвей Качалов из Клина, серебро — Елизавета Тихонова из Серпухова и Степан Мигурский из Сергиева Посада, бронзу — Софья Малиновская из Серпухова, Александр Светлов из Клина, Артем Зыков из Подольска.

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В чемпионате России по кроссу на квадроциклах бронзу завоевал Павел Шальнов из Подольска.

Соревнования прошли 8 и 9 мая в Дситрове.

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