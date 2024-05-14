Подмосковье выиграло 7 медалей на турнирах по кроссу на квадроциклах | 360°

14 мая 2024, 18:00
Подмосковье выиграло 7 медалей на турнирах по кроссу на квадроциклах
Подмосковье выиграло семь медалей на чемпионате России и первенстве Федерации мотоциклетного спорта России по кроссу на квадроциклах. Сборная региона получила одно золото, два серебра и четыре бронзы.
Как рассказали в подмосковном Минспорте, спортсмены региона получили шесть медалей на первенстве Федерации мотоциклетного спорта России. Золото получил Матвей Качалов из Клина, серебро — Елизавета Тихонова из Серпухова и Степан Мигурский из Сергиева Посада, бронзу — Софья Малиновская из Серпухова, Александр Светлов из Клина, Артем Зыков из Подольска.
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В чемпионате России по кроссу на квадроциклах бронзу завоевал Павел Шальнов из Подольска.
Соревнования прошли 8 и 9 мая в Дситрове.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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