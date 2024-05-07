Подмосковье выиграло 7 медалей на первенстве ЦФО по метанию ножа | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 13:13 Подмосковье выиграло 7 медалей на первенстве ЦФО по метанию ножа Федерация спортивного метания ножа МО

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Сборная Подмосковья выиграла семь наград на первенстве ЦФО по спортивному метанию ножей. В копилке Московской области золото, четыре серебра и две бронзы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Матвей Евланов из Домодедова занял первое место. Серебряными призерами турнира стали Андрей Булышкин из Подольска, Савелий Степанов из Люберец, Захар Бевзенко из Подольска и Александра Колесникова из Пушкино.

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Бронзовые награды достались Дарье Саниной из Пушкино и Александру Пилину из Орехово-Зуева. Помимо этого, подмосковная спортсменка Анна Жоржикова выполнила норматив КМС на дистанции три метра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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