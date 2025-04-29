Подмосковье выиграло 7 медалей на чемпионате России по синхронному плаванию

Спортсмены Подмосковья завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге. Этот результат принес команде третье место в общекомандном зачете, рассказали в региональном Минспорте.

Золото регион получил в дисциплинах «Соло — техническая программа» и «Группа». Серебро взяли за выступления в «Акробатической группе» и «Дуэте — произвольная программа». Бронзовые награды завоевали в трех категориях: «Соло», «Дуэт» и «Смешанный дуэт — произвольная программа».

«На чемпионате были продемонстрированы самые сложные программы в мире во всех дисциплинах. Из года в год уровень команд и конкуренция только растет, это не может не радовать. Московская область в очередной раз доказала, что является одним из лидирующих регионов в синхронном плавании», — сказала вице-президент федерации водных видов спорта России Ольга Брусникина.

Соревнования прошли с 23 по 26 апреля при участии более 300 спортсменов из 18 регионов. Чемпионат состоялся в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».