Подмосковье выиграло 6 наград на «Российской студенческой весне»

Всероссийский этап «Российской студенческой весны» для учащихся техникумов и колледжей завершился в Ставрополе. Ребята из Подмосковья выиграли шесть наград.

Фестиваль посвятили Году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Как рассказали в региональном министерстве образования, финал конкурса собрал двух тысяч студентов из 70 регионов России.

Лауреатами второй степени стали Карина Алефирова из Наро-Фоминского техникума, хореографический коллектив «Славянский Лик» из Губернского колледжа, студентка ГСГУ Ольга Учаева и Пепо Акопян из Мытищинского колледжа.

Лауреаты третьей степени — Кирилл Бахнаков и Екатерина Макаренко.

Всего участники представили более тысячи работ в 50 номинациях. В экспертный совет вошли 70 деятелей искусства и культуры.

Конкурс прошел по 10 направлениям, среди которых вокальное, инструментальное, танцевальное и театральное искусство.

«Фестиваль стал важным событием для молодежи, предоставив возможность продемонстрировать свои таланты и обменяться опытом с коллегами из других регионов. Студенты из Подмосковья показали высокие результаты, подтвердив статус региона как одного из лидеров в сфере творческого образования», — отметили в министерстве.