Подмосковье выиграло 6 медалей на всероссийских соревнованиях по брейкингу

Подмосковные спортсмены выиграли шесть медалей на всероссийских соревнованиях по брейкингу. Они получили одно золото, три серебра и две бронзы.

Как рассказали в региональном Минспорте, победителем стала Александра Вавилкина-Качанова из Королева. Два серебра получила Вероника Никишина.

Второе и третье место заняли Мирослав Чернов и Иван Воронов.

Кроме того, бронзовым призером в командных соревнованиях стал коллектив One peace yes.

Соревнования Break Rumble прошли с 22 по 25 ноября в Нижнем Новгороде.