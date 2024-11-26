Подмосковье выиграло 6 медалей на всероссийских соревнованиях по брейкингу
Подмосковные спортсмены выиграли шесть медалей на всероссийских соревнованиях по брейкингу. Они получили одно золото, три серебра и две бронзы.
Как рассказали в региональном Минспорте, победителем стала Александра Вавилкина-Качанова из Королева. Два серебра получила Вероника Никишина.
Второе и третье место заняли Мирослав Чернов и Иван Воронов.
Кроме того, бронзовым призером в командных соревнованиях стал коллектив One peace yes.
Соревнования Break Rumble прошли с 22 по 25 ноября в Нижнем Новгороде.
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