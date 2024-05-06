Подмосковье выиграло 6 медалей на чемпионате России по вольной борьбе | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 12:59 Подмосковье выиграло 6 медалей на чемпионате России по вольной борьбе Федерация спортивной борьбы России

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Подмосковные спортсмены завоевали шесть наград на чемпионате России по вольной борьбе среди мужчин и женщин. В копилке Московской области три золота, два серебра и бронза. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Первые места на соревнованиях среди мужчн заняли Абдулрашид Садулаев, Завур Угуев и Иналбек Шериев. ​Марина Симонян и Вусала Парфианович заняли вторые места. Бронза досталась Екатерине Букиной.

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Отмечается, что соревнования прошли на «LIVE-арене» в Одинцове и собрали рекордную посещаемость — более 11 тысяч зрителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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