Подмосковье выиграло 5 медалей на всероссийских соревнованиях по велоспорту

Представители Московской области завоевали пять наград на всероссийских соревнованиях по велоспорту-маунтинбайк. В копилке региона три золота, серебро и бронза.

Участники соревновались в трех дисциплинах: гонка с выбыванием, кросс-кантри — короткий круг и кросс-кантри. От Подмосковья выступали Артем и Серафим Клишковские. Артем выиграл все три старта в категории среди юношей 15-16 лет, Серафим среди юношей 13-14 лет стал вторым в олимпийской дисциплине кросс-кантри и третьим в кросс-кантри— кроткий круг.

Напомним, турнир проходил в Курске с 14 по 16 июня. Спортивное мероприятие провели в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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