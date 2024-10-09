Подмосковье выиграло 5 медалей на всероссийских соревнованиях по теннису на колясках
Подмосковье выиграло пять медалей на соревнованиях по теннису на колясках. Они прошли в рамках чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Как рассказали в подмосковном Минспорте, представители региона выиграли три золотые и две серебряные награды.
Лучший результат показали Виктория Львова и Людмила Бубнова, которая также получила серебро. На первую ступень пьедестала также поднялся Алексей Елисеев, а на вторую — Вадим Обухов.
Соревнования прошли в Москве и стали самыми масштабными за последние годы. В них участвовали более 50 спортсменов из 11 регионов.
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