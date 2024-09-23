Подмосковье выиграло 5 медалей на всероссийских соревнованиях по шорт-треку

Спортсмены из Московской области завоевали пять медалей на первом этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях по шорт-треку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Фаиля Аймалетдинова взяла серебро на дистанции тысяча метров среди женщин, уступив спортсменке из Санкт-Петербурга. В женской эстафете на три тысячи метров команда Московской области взяла бронзу.

Еще одна бронза — в смешанной эстафете на две тысячи метров, где сборная Подмосковья заняла третье место. Также команда юниоров выиграла серебро в смешанной эстафете на три тысячи метров на соревнованиях «Кубок Семена Елистратова». Зорик Чогандорян стал третьим на дистанции 1,5 тысячи метров среди юниоров.

Соревнования проходили с 19 по 22 сентября 2024 года в Уфе. Отмечается, что второй этап Кубка России состоится в октябре в Санкт-Петербурге.

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