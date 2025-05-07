Подмосковье выиграло 5 медалей на первенстве России по сквошу

В Апрелевке завершилось первенство России по сквошу. Соревнования собрали более 150 спортсменов из 15 регионов России, включая Московскую, Ленинградскую, Новосибирскую области, Красноярский край, Москву и Санкт-Петербург. Представители Подмосковья завоевали пять наград.
Сборная Подмосковья выиграла пять медалей: два серебра и три бронзы. Особенно отличились сестры Спирины — Мария взяла серебро среди юниорок до 19 лет, а Екатерина стала бронзовым призером в этой же категории. В командном зачете спортсменки добавили в копилку региона еще одну бронзу.
Среди девушек до 17 лет Кира Перова заняла второе место и помогла команде региона завоевать бронзу в групповом зачете. Вместе с ней за подмосковную сборную выступали Данил Рахимьянов, Ярослав Гроссман и Тимур Акыбаев.
Соревнования проводились в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
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