Подмосковье выиграло 5 медалей на первенстве России по прыжкам в воду | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 18:04 Подмосковье выиграло 5 медалей на первенстве России по прыжкам в воду Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

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Подмосковные спортсмены выиграли пять медалей на первенстве России по прыжкам в воду. В копилке сборной золото, три серебра и бронза, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Илья Надеев стал лучшим в прыжках с трамплина высотой один метр, а также взял бронзу в прыжке с вышки пять, 7,5 и десять метров. Серебряными призерами стали Владислав Качанов и Виктория Казанцева. Качанов также занял второе место в прыжках с трамплина высотой три метра.

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Напомним, первенство России среди юниоров и юниорок по прыжкам в воду проходит с 22 по 28 апреля 2024 года в Калуге.

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